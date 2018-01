Por Lusa | 16:58

As reservas de petróleo dos Estados Unidos caíram na semana passada em 4,9 milhões de barris e ficaram em 419,5 milhões, informou hoje o Departamento de Energia.

A queda nas reservas ficou acima do esperado, dado que os analistas antecipavam uma descida de 3,5 milhões de barris.

Com o nível atual, as reservas de petróleo dos Estados Unidos mantêm-se na média para esta época do ano, indicou o Departamento de Energia.