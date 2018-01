Responsávéis da União de Médicos da Turquia detidos após crticas à ofensiva turca em Afrine

Por Lusa | 07:52

Oito responsáveis da União dos Médicos da Turquia (TTB) foram hoje detidos, depois de críticas implícitas do sindicato contra a ofensiva turca em curso no enclave de Afrine, no noroeste da Síria, divulgou a agência estatal Anadolu.

Os oito detidos são membros do Conselho Central da TTB, o órgão dirigente, incluindo o presidente Rasit Tükel. Foram emitidos mandados de detenção contra outros três membros deste órgão, acrescentou a agência.

O Ministério Público em Ancara anunciou na segunda-feira que abriu uma investigação contra a TTB, na sequência de uma denúncia apresentada pelo Ministério do Interior contra aquela estrutura sindical por esta ter divulgado uma declaração a criticar implicitamente a ofensiva, alegando que representava "um problema de saúde pública".