Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Restaurante Chutnify oferece especiarias únicas para levar para casa

O melhor da comida indiana na cozinha lá de casa.

Por Daniela Espírito Santo | 17:01

O novo restaurante indiano de Lisboa, o Chutnify, tem dado que falar na capital e as razões são mais que muitas, mas prendem-se sempre com o paladar exótico de cada especialidade presente no menu.



Agora, é possível levar um pouco dessa magia para casa, uma vez que estão à venda no restaurante quatro novas misturas de especiarias que, para além de trazerem um sabor único a cada prato, são orgânicas e fruto de comércio justo e amigo do ambiente.



Estes frascos ‘mágicos’ prometem dar uma nova dimensão a toda a comida indiana que tentar fazer na sua cozinha e vieram diretamente da ‘casa-mãe’ o Chutnify Berlim, em conjunto com a Soul Spice, uma empresa de especiarias que só vende produtos biológicos e que negoceia diretamente com pequenos agricultores espalhados pelo Mundo.



Por isso mesmo, e para além de oferecerem aos chefs lá de casa a possibilidade de imitarem os pratos que se servem no Chutnify, também têm a certeza de um prato elaborado sem culpa nem pecado.



Cada frasco de Biryani Masala, Tandoori Masala, Channa Masala ou Garam Masala custa 8 euros e pode ser adquirido no Chutnify, situado na travessa da Palmeira, no Príncipe Real.