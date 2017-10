Restaurante com muita pinta

O Pintas tem como assinatura a cozinha honesta. Os sabores não mentem e merecem uma visita ao espaço familiar no bairro de Santos, em Lisboa.

Por Sara G. Carrilho | 10:00

É um espaço familiar, com menu de almoço além da carta. O ambiente acolhedor mantém-se ao jantar. Ao fim de semana, tem música ao vivo. Tudo com muita pinta!

Uma cozinha honesta é a assinatura do Pintas. À primeira visita, fica a prova de que não mente no que promete a carta.Os sabores são portugueses, mediterrâneos e tradicionais, com um toque de requinte e uma forte aposta em vegetarianos, de converter qualquer amante de carne e peixe.Para começar, há finas de azeite e orégãos, bolas de alheira, crepes de vegetais, tábuas de queijo e enchidos. De petiscos, tiras de choco com molho tártaro, ceviche de atum e gambas à La Guillo. Em modo vegetariano, o mil folhas de beringela e curgete em creme de tomate e manjericão, a quinoa com caril de legumes e legumes grelhados são ótimos começos.Nos pratos principais, o hambúrguer vegetariano com chips de batata doce é surpreendente, a alheira vegetariana também, no peixe, o prego de atum e o mil folhas de bacalhau. A carne vai do prego e bitoque ‘à Pintas’, das bochechas de porco preto com migas de ameixa e amêndoas, ao pianinho com ervas e mel. Para rematar, o delicioso bolo de chocolate sem farinha é obrigatório.