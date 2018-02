Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Restaurante de Jamie Oliver entusiasma o paladar

O Príncipe Real ganhou um novo espaço onde a comida é empolgante e deliciosa. Difícil mesmo é conseguir mesa.

Por Daniela Espírito Santo | 12:56

É o restaurante mais badalado de Lisboa neste momento. Conseguir mesa pode ser quase impossível, e as filas à porta do Jamie’s Italian, no Príncipe Real, são prova disso. Não é para menos: é o primeiro espaço do famoso chef em Portugal e há meses que se esperava que abrisse na capital, para que fosse possível, finalmente, provar in loco as iguarias que Jamie Oliver prepara na televisão.



Perante tamanho ‘hype’, facilmente se poderia sair daqui desiludido mas, desde o momento em que se entra no espaço, amplo e vibrante, mas com uma atmosfera descontraída e quase familiar, tudo conflui para que a experiência seja a melhor possível.



Os empregados são atenciosos e empolgados, explicam o menu com entusiasmo e partilham gargalhadas com os clientes. Cada mesa é tratada com o cuidado que merece, e a felicidade também transparece nos pratos, cheios de histórias, que juntam o melhor da cozinha italiana, com o jeito inglês de Oliver e um suave toque português, sempre com ingredientes de produção sustentável e sem crueldade animal. "É uma atitude" esta tomada de consciência, em que não se abdica do sabor, dizem-nos. E o sucesso está à vista.



Ficha

Jamie’s Italian

Praça do Príncipe Real, 28A

Telefone

925 301 411

Preço médio

30/40 euros para 2 pessoas

Horário

12h00 às 23h00

(00h à sextas e sábados)

Cartões Sim

Fumadores Sim