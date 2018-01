Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ricardo Castro faz cirurgia estética

Ator perdeu 52 quilos depois de ter mudado estilo de vida.

01:30

Ricardo Castro perdeu 52 quilos em pouco mais de um ano, recorreu à cirurgia estética para melhorar a imagem e exibe agora a nova silhueta na capa da revista ‘Men’s Health’ de janeiro.



"Os meus pais eram muito sedentários, com a agravante de tanto um como outro, cozinharem magistralmente. Tentavam, à sua maneira, oferecer, tanto a mim como ao meu irmão Gonçalo a melhor alimentação possível e que conheciam, mas obviamente cheia de erros. Com tanto sedentarismo, éramos todos gordos", explicou o ator de 38 anos à publicação.



O artista chegou a pesar 123 quilos, até decidir fazer exercício físico e uma dieta rigorosa. Depois, entregou-se às mãos do cirurgião plástico Ângelo Rebelo para fazer uma lipoescultura "para retirar gordura localizada, que persistiu apesar da mudança dos hábitos alimentares e da prática regular de exercício físico".