Rio Mondego em Coimbra fica desassoreado em setembro, um ano antes do prazo contratado

Por Lusa | 05:00

O desassoreamento do Mondego em Coimbra deverá ficar concluído em setembro, prevê a empresa responsável pelo empreendimento, que reduz para metade o prazo contratualmente previsto para a execução da obra, que é de dois anos.

A empresa que está a proceder à extração de cerca de 700 mil metros cúbicos de sedimentos do leito do Mondego, em Coimbra, numa extensão de cerca de 3,2 quilómetros, e a efetuar a sua deposição a jusante do Açude Ponte, quer "devolver o rio à cidade tão cedo quanto possível", prevendo ter a empreitada concluída em "setembro deste ano", disse à agência Lusa Luís Corte Real, administrador da Mota-Engil.

Para isso, a empresa reforçou os meios humanos (cerca de 70 pessoas no total) e técnicos inicialmente previstos para a execução da obra e passou a trabalhar 24 horas por dia e seis dias por semana -- aproveitando a paragem que faz ao domingo para proceder à manutenção do equipamento --, explicou Luís Corte Real.