Rita e Jessica Athayde arrasadas por dieta detox

Fãs criticam opção das atrizes após excessos das férias.

São das atrizes mais sensuais, mas nem por isso deixam de fazer dieta, sobretudo depois das celebrações do Natal e da Passagem de Ano.

Rita Pereira, de 35 anos, e Jessica Athayde, de 32, são as novas adeptas dos sumos detox (batidos vitamínicos à base de frutas e verduras).



Nas plataformas sociais, as duas atrizes partilharam com os seguidores este novo regime alimentar e as críticas não tardaram. "Acho ridículo" ou "é de loucos esta dieta" são alguns dos comentários que se podem ler nos perfis de cada uma das atrizes da novela ‘A Herdeira’, da TVI.



Até ao momento, Rita Pereira já perdeu três quilos, desconhecendo-se os resultados da restrição alimentar de Jessica Athayde.

Esta não é a primeira vez que as duas artistas optam pelos sumos detox, apesar de estarem com uma silhueta invejável.



O lado negro do Detox

Apesar do detox ser um programa de desintoxicação alimentar, alguns especialistas desaconselham a prática continuada desta dieta. De acordo com estudos médicos, os sumos do regime podem provocar fraqueza, dores de cabeça, prisão de ventre, diarreia e dores no corpo, devido à falta de outros nutrientes.