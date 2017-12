Rita Ferro Rodrigues brilha em festa secreta de Ronaldo

Irmãs do craque português partilharam fotografias com a apresentadora.

A família Aveiro reuniu-se na noite desta quarta-feira em Madrid para homenagear Cristiano Ronaldo, numa festa que está a dar muito que falar. O evento contou apenas com figuras próximas do melhor jogador do mundo.

Entre os vários convidados está Rita Ferro Rodrigues, a apresentadora da SIC mostrou-se bastante cúmplice do clã Aveiro.

Kátia Aveiro partilhou na sua conta do Instagram uma imagem onde aparece acompanhada pela irmã Elma e por Rita Ferro Rodrigues. "Memorável", escreveu a irmão de Cristiano Ronaldo na legenda da fotografia.

Pelas fotografias partilhadas por Kátia Aveiro a festa em homenagem a Ronaldo aparenta ter sido muito divertida e repleta de muita música. Nas imagens é possível observar a irmã de CR7 já descalça.

Já Rita Ferro Rodrigues arrasou na 'Gala CR7' ao escolher um vestido vermelho que evidenciava a boa forma física da apresentadora.

"Top secret noite linda de celebração do Melhor do Mundo: a amizade", escreveu a apresentadora da SIC.