Rita Pereira amarrada dentro de um tanque com água

Atriz, de 35 anos, está entusiasmada com cenas de telenovela.

10:05

Entusiasmada com as cenas dramáticas que tem protagonizado na novela ‘A Herdeira’, da TVI, Rita Pereira partilhou com os seguidores das redes sociais uma foto de um dia de gravações especial.



"Esta imagem descreve o meu dia. Um tanque cheio de água, com uma lona que deixava passar apenas alguns rasgos de luz, água com folhas e terra, punhos e tornozelos amarrados, gritos sôfregos a pedir ajuda e um frio inexplicável", começou por escrever a atriz que interpreta ‘Madalena’ na trama. "E eu amei cada segundo. Porque são cenas como esta que me fazem acordar às 6h da manhã cheia de vontade de ir trabalhar". A fotografia foi tirada pela colega de elenco Kelly Bailey.



Apesar de se mostrar radiante com o projeto, a atriz já foi repreendida pela TVI por criticar as condições de trabalho nas redes sociais. Rita Pereira chegou a lamentar o tempo que espera para gravar e queixou-se do cansaço.