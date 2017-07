Atriz da TVI goza dias de férias em Cuba sem o namorado, o francês Guillaume Lalung.

As viagens são a grande paixão de Rita Pereira que, depois de ter vivido uns dias de puro romance na Tanzânia com o namorado, Guillaume Lalung, rumou agora a Cuba, mas sozinha, uma vez que o companheiro assumiu um compromisso como DJ na discoteca Tamariz, no Estoril, e teve de ficar em Portugal a trabalhar.