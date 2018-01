Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rita Pereira deixa tudo a nu

Em fotografias a preto e branco ou na praia, a atriz deixa muito pouco à imaginação.

13:25

Rita Pereira está cada vez mais sensual... e atrevida. As redes sociais da atriz estão cheias de fotografias ousadas que mostram a sua excelente forma física, aos 35 anos.



A estrela da TVI sente-se cada vez mais confortável com as suas curvas e assume que trabalha para ter um corpo de sonho.



As idas ao ginásio são diárias e os cuidados com a alimentação tidos em conta para conseguir uma silhueta harmoniosa.



Recentemente, Rita submeteu-se mesmo a uma dieta detox de três dias para eliminar as calorias em excesso que armazenou durante as férias.



Para a atriz, o segredo está em comer de tudo, mas com moderação.