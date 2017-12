Rita Pereira faz depilação em direto por ter um "bigode grande"

Namorado da atriz aconselhou-a a fazer o buço.

Rita Pereira já mostrou várias vezes não se importar com os comentários que lhe são feitos em relação ao que publica nas redes sociais, e prova disso é a última partilha da atriz na sua conta do Instagram.

A passar uns dias de férias nas Caraíbas a atriz, após um comentário do namorado, foi 'obrigada' a fazer o bigode.

"Quando estás com um bigode tão grande que até o teu namorado dá conta. Então estás numa ilha paradisíaca, mas tens de ir ao supermercado comprar bandas. Viver com bigode não dá e vou fazer isto no carro", disse a atriz numa das InstaStories, enquanto gravava o momento.

A atriz começou depois por justificar a falta de cuidado em não fazer a depilação. "Eu gravo tanto que não tenho tempo de ir à depilação. Então vim de férias, mas não tive tempo", referiu Rita Pereira.

"Sim, esta história acabou de acontecer e eu não estou nem aí", rematou a atriz.