Rita Pereira mostra rabo tonificado

Atriz partilhou fotografia nua, depois de um treino no ginásio.

22:46

O corpo escultural de Rita Pereira nunca passou despercebido. A atriz partilhou uma imagem no Instagram, esta sexta-feira, depois de um treino no ginásio que fez subir a temperatura.

Questionada várias vezes sobre a realização de cirurgias plásticas ao rabo, a estrela da TVI, que sempre se mostrou dedicada ao ginásio, revelou que sem trabalho e esforço os resultados não aparecem, dando ainda importância à alimentação que se deve ter.

























































Na imagem, que rapidamente fez chover comentários na rede social, a artista aparece completamente nua com uma toalha pousada em cima das costas.

Prestes a completar 36 anos, a atriz já mostrou várias vezes estar à vontade com o sue corpo e prova disso são as publicações de Rita Pereira onde evidência as suas curvas.