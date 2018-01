Rita Pereira nua na banheira com as cadelas

Atriz partilhou o momento divertido durante o banho com Hyndia e Heyvi.

Rita Pereira nutre um amor incondiconal pelas suas cadelas, Hyndia e Heyvi, e faz questão de partilhar isso com os fãs através das redes sociais.Este sábado, a atriz mostrou que a cumplicidade entre as três é tanta, que até tomam banho juntas. Rita usou o Instagram para mostrar o momento em que entrou na banheira, completamente nua, ao lado das suas cadelas.Sentada na banheira, a atriz da TVI tirou várias fotografias e filmou momentos divertidos, tais como o que aponta o chuveiro para o focinho das cadelas, que reagem de uma forma espontânea, ao tentar "abocanhar" a água.No fim, Rita partilhou aquela que parece ser a fotografia tirada no final do banho. Em frente ao espelho na casa de banho, a atriz surge ao lado de Hyndia e Heyvi, ambas enroladas numa toalha.Nos últimos tempos, Rita Pereira tem partilhado com os internautas várias fotografias sensuais, onde revela a excelente forma física que mantém aos 35 anos.