Rita Salema sofre por criança que acolheu

Atriz emociona-se ao recordar menina cabo-verdiana que viveu em sua casa.

08:48

Rita Salema acolheu em sua casa, durante "um ano e tal", uma menina cabo-verdiana. Apesar dos primeiros tempos não terem sido fáceis, rapidamente ficou perdida de amores pela criança de seis anos.



"Ela começou a ficar muito agarrada a mim. Os primeiros tempos foram muito difíceis. Tinha sempre as duas [a criança e a filha Francisca] a dormir comigo, porque ela chorava todas as noites com saudades da mãe e do pai", recordou no programa ‘Alta Definição’, da SIC.



Mas o pior ainda estava para vir. "Telefonaram-me a dizer que os pais estavam cá para vê-la. Para estar com ela. E eu tive a certeza absoluta que não a ia ver mais. Portanto, fiz a mala dela", disse, emocionada.