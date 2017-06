Prova de 4 km em torno da Baía do Seixal, com a travessia do Rio Judeu a prometer levar os atletas até ao limite





Este tipo de corridas requer cuidados especiais por parte dos atletas. Em primeiro lugar, não devem ser para iniciantes. É preciso ter força de pernas e fôlego, muito fôlego. A organização obriga os concorrentes a utilizarem meias altas (podem ser fornecidas com a inscrição) e pede para apertarem bem as sapatilhas. Mais, é também aconselhada a utilização de um apito pelos participantes, como forma de pedir ajuda em caso de dificuldades. O equipamento deve ser leve (para não ensopar na lama e água) e colorido, de forma a permitir a sua visualização a longa distância. Mais por uma questão de segurança.As inscrições rondam os 10 euros (com camisola técnica) e os 18 se optar também pelas meias de compressão. No dia da prova há inscrições de última hora, mas com preços mais elevados (12 e 20 euros). Coragem e bons treinos para esta prova radical...

Provas há muitas, mas a river race, no seixal, promete cativar os praticantes mais radicais do running no dia 25.Trata-se de uma corrida de 4 km, mas com a travessia do rio Judeu, pelo lodo, o que eleva substancialmente o grau de dificuldade. Mais do que uma corrida, trata-se de um desafio. Difícil, radical e capaz de levar os participantes ao limite. O lema da organização é: ‘Preparado para ficares sujo?’E esta é mesmo a única garantia que os participantes têm neste evento que se disputa no dia 25, pelas 10h00, em torno da Baía do Seixal. A partida e a chegada serão junto ao Espaço Mulher (Arrentela), com a utilização do passeio pedonal envolvente à baía. A distância em si não assusta os runners. Quatro quilómetros são menos de metade da distância das corridas de estrada (normalmente 10 km). No entanto, a travessia será feita com a maré vazia (saída é junto ao Ecomuseu do Seixal), o que vai obrigar os atletas a andarem enterrados no lodo e mergulhados na água.