Robbie Williams oferece molde do seu pénis a amigo

A altura de oferecer presentes é sempre complicada, mas Robbie Williams mostrou-se uma pessoa bastante criativa na escolha do presente que ofereceu a um amigo. O cantor britânico presenteou um amigo com um molde do seu pénis, segundo avança a imprensa internacional.

As publicações que o cantor faz na sua conta do Instagram dão para perceber que é uma pessoa que se sente bem com o seu corpo. O artista publica várias fotos suas nu ou com pouca roupa, mostrando-se orgulhoso da sua forma física aos 43 anos.

"O Robbie é claramente confiante com o seu corpo. O presente é obviamente uma brincadeira, mas também tem um toque pessoal", disse uma fonte próxima do cantor ao jornal The Sun.

O mesmo jornal apurou junto dos representantes do cantor que Robbie se riu imenso com o tamanho do molde.