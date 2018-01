Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rodízio gourmet no Sushisan Almada

Receitas são compostas por peixe-manteiga, salmão e atum. Aqui, o sushi está na sua vertente de fusão.

Por Patrícia Lima Leitão | 09:30

O sushi pode tornar-se uma refeição viciante e em almada é mesmo caso para dizer que Sushisan leva a Sushisan. É que Ricardo Xavier, proprietário do espaço, abriu portas dois anos após se ter apaixonado pela marca a convite de uns amigos que já eram clientes fiéis. Ficou rendido à primeira vista e ao primeiro saborear das peças.



Para os amantes de sushi que não se contentam com pouco, este é o sítio certo: o conceito rodízio gourmet ‘all you can eat’ é mesmo o que o nome indica, que pode comer até o seu estômago dizer chega. Ao almoço, por 13,90 €, e ao jantar, por 17,90 €.



Há ainda ao dispor um menu à carta com sopa de miso, temakis, niguiri e gunkan’s. No topo das preferências estão o gunkan de batata-doce com salmão e batata frita e o gunkan de peixe manteiga.



As receitas são compostas por apenas três tipos de peixe – salmão, atum e peixe-manteiga – que podem ser acompanhadas por cervejas japonesas e chás.