Ronaldo acusado de insultar adeptos

Ronaldo esteve em bom plano no jogo que opôs o Real Madrid à Real Sociedad no último domingo, no Santiago Bernabéu. Marcou um golo e fez uma assistência na vitória por 3-0, mas nem tudo lhe saiu bem.Na primeira parte, o português perdeu vários lances e foi assobiado. Numa dessas ocasiões, terá soltado um palavrão na direção da bancada. O 'Canal Cuatro', de Espanha, diz que o português chamou "filhos da p***" aos adeptos.As imagens não são esclarecedoras. Cristiano parece dizer um palavrão, mas talvez não a frase que lhe atribuem.