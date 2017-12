Ronaldo aterra na Madeira para passar o Réveillon

Jogador do Real Madrid chegou no seu jato privado, acompanhado de Georgina.

À saída do aeroporto, Cristiano acedeu a tirar fotografias com os fãs que o aguardavam, mas entrou rapidamente numa carrinha que o levou com a namorada. Com o casal, viajaram também alguns amigos.



Na Madeira, Ronaldo vai celebrar os 63 anos da mãe, Dolores Aveiro, que faz 63 anos este domingo. O filho mais velho, Cristianinho, está no Funchal há alguns dias com a avó, mas os três filhos bebés terão ficado em Madrid.



A festa de fim de ano na Madeira é conhecida pelos espetáculos do fogo de artifício, a que o capitão da seleção nacional deverá assistir. Ronaldo empresta o seu nome a um hotel na Marina do Funchal.

Cristiano Ronaldo aterrou há hora de almoço deste domingo na Madeira. O craque do Real Madrid chegou ao aeroporto quer tem o seu nome num jato privado com as iniciais CR7 e a figura do jogador pintados na lateral.