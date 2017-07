Ronaldo e Georgina posam com um dos gémeos

Craque e a namorada mostram-se em Ibiza com o pequeno Mateo.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 10.07.17

Cristiano Ronaldo e a namorada, Georgina Rodriguez, aparecem com um dos gémeos na mais recente fotografia publicada nas redes sociais do craque português.Esta é a primeira fotografia da modelo com um dos bebés de Ronaldo. O futebolista aparece com o pequeno Mateo ao colo, sob o olhar atento de Georgina. "Lovely Moments", escreve Cristiano Ronaldo na legenda da fotografia.Recorde-se que Ronaldo, a namorada, e todo o clã Aveiro estão de férias em Ibiza. O craque tem proporcionado todos os luxos à família. No fim de semana deslocaram-se até Formentera onde, e apesar de estar grávida, Georgina não abdicou de dar uma volta de mota de água.A jovem de 23 anos não tem estado jundo aos gémeos de Ronaldo, Eva e Mateo, devido a uma infeção de herpes labial.