Ronaldo e Messi disputam prémio de Melhor do Ano antes de serem pais

Georgina Rodríguez e Antonella Roccuzzo esperam filhos dos craques.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi disputam, esta segunda-feira, o prémio de Melhor do Ano, numa festa que distingue os melhores futebolistas em Londres. Além de já terem vencido este galardão no passado, os dois craques têm algo mais em comum: estão prestes a ser pais.



Georgina Rodríguez, a namorada do português, está prestes a dar mais uma filha a Cristiano Ronaldo. A espanhola é a mãe do quarto filho do futebolista que já tem Cristianinho, de sete anos, e os gémeos Eva e Mateo, com apenas meses.



A ex-modelo mostra-se muito afetuosa com os 'rebentos' de Ronaldo, deixando adivinhar que adora crianças e está preparada para a maternidade pela primeira vez.



Já Antonella Roccuzo está com Lionel Messi há uma década e é a mãe dos outros filhos do argentino. Em comum, o casal tem já dois filhos: Thiago e Mateo - este último com o mesmo nome do gémeo do 'rival' português.



Os dois casaram-se no passado mês de julho e, de acordo com o anunciado já este mês, esperam agora o terceiro filho.