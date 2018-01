Ronaldo festejou aniversário de Dolores e Ano Novo na Madeira

Craque chegou à ilha que o viu nascer no seu jato privado.

"Feliz aniversário minha querida Mãe. Sempre juntos", escreveu o craque como legenda de uma das fotos partilhadas na rede social.





Cristiano Ronaldo aterrou à hora de almoço deste domingo na Madeira. O craque do Real Madrid chegou ao aeroporto que tem o seu nome num jato privado com as iniciais CR7 e a figura do jogador pintados na lateral.





À saída do aeroporto, Cristiano acedeu a tirar fotografias com os fãs que o aguardavam, mas entrou rapidamente numa carrinha que o levou com a namorada.



Com o casal, viajaram também alguns amigos.

Cristiano Ronaldo publicou imagens no Instagram onde mostra a festa de aniversário de Dolores e a passagem de ano ao lado da namorada Georgina Rodríguez.O craque fez questão de estar na Madeira para assinalar os 63 anos de Dolores Aveiro, matriarca do Clã Aveiro, ao lado da família mais chegada.