Ronaldo mete-se com modelo e recebe resposta do noivo dela

Craque português terá enviado várias mensagens a beldade inglesa.

11:12

Cristiano Ronaldo trocou mensagens com Rhian Sugden, uma conhecida modelo inglesa, e acabou por levar um vaelnte ‘puxão de orelhas’. Não, não foi de Georgina Rodríguez, mas sim do noivo de Rhian, que não achou piada à relação do futebolista português com a companheira.

Ronaldo, de 32 anos, conheceu Rhian, de 30, quando ainda jogava no Manchester United. Os dois encontravam-se muitas vezes juntos em discotecas no Reino Unido mas, segundo o jornal The Sun, depois de ter saído do clube inglês, Ronaldo começou a bombardear a amiga com mensagens nas redes sociais.

Em algumas das mensagens divulgadas, que alegadamente terão sido enviadas por Ronaldo, o craque português pergunta se Rhian pensa em ter filhos e pede-lhe para lhe responder no Facebook.

Noutra mensagem mais ousada, o craque diz que vai ligar dali a uma hora à modelo e pede-lhe um número privado. "Estou no meu hotel", convida Ronaldo, que terá estado no Reino Unido no final do ano passado.

A inglesa tenta ‘cortar’ a conversa imediatamente. "Não posso falar, desculpa. Vou buscar o meu mais que tudo ao trabalho e depois vamos juntos beber um copo. Sei que ele não aprova estares-me a mandar mensagens às 23h00", escreve Rhian.

Ronaldo, que mantém uma relação com Georgina Rodríguez, de quem tem uma filha, Alana Martina, para além dos gémeos Eva e Matteo e Cristianinho, terá continuado a enviar mensagens à amiga, o que obrigou o noivo desta, o ator Oliver Mellor, a intervir.

"O Ronaldo bombardeia a Rhian com mensagens de tempos a tempos. Eles eram amigos, mas às vezes torna-se estranho. Ela já lhe disse várias vezes que está noiva, mas ele parece não ligar. No fim, o Oliver descobriu e tomou medidas", conta fonte próxima do casal.

O noivo de Rhian enviou mensagens a Ronaldo a reforçar que não aprovava aquele tipo de relacionamento e "educadamente pediu-lhe para se afastar".

Depois disso, Ronaldo apagou todas as mensagens da modelo e não voltou a contactá-la. "A Rhia nunca mais lhe ouviu um pio. E está agradada com isso. Ela não tem qualquer interesse nele", finaliza a fonte.

Oliver já tinha feito algo semelhante depois de ter ‘apanhado’ a namorada a trocar mensagens com o jogador de críquete australiano Shane Warne. "Este é o noivo da Rhian. Como posso ver pelas mensagens anteriores, ela já te tinha explicado que estava noiva várias vezes. Não entendo porque um homem de 46 anos que ela nunca conheceu que ter um encontro com ela, é muito inapropriado. Encontra outra pessoa para chateares com mensagens", escreveu na altura o ator.