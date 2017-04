Ronaldo pagou 258 mil euros para silenciar alegada violação

No documento de três páginas disponibilizado à revista alemã Der Spiegal, Ronaldo é mencionado com a abreviatura "Mr.D." e a suposta vítima por "Ms.C.".No dia da suposta violação, a jovem de 20 anos ligou para a polícia de Las Vegas para denunciar a situação. Não referiu o nome de Ronaldo, mas afirmou que era um "atleta" e também "figura pública".O acordo estabeleceu que a mulher era obrigada a desistir de todas as queixas e a fornecer o nome de todas as pessoas que sabiam da violação. Teve também de provar que destruiu todas as provas ligadas ao acontecimento.A revista alemã faz referência a uma imagem onde Ronaldo aparece com um terço branco ao pescoço. Esta fotografia foi tirada a 12 de junho de 2009, quando o jogador viajou com o irmão e o primo para Las Vegas onde, supostamente, conheceu a jovem que a acusou de violação.À Der Spiegel, o advogado alemão de Ronaldo, Johanes Kreile, desmentiu "nos mais fortes termos" a "acusação que a pergunta sugere" e acrescentou que o jogador vai acionar todas as "ações legais contra declarações falsas e qualquer prejuízo aos seus direitos de personalidade".