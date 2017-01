"Ronaldo pagou para ter um filho"

A sobrinha de Passos Coelho e a namorada, recorde-se, recorreram a um banco de esperma, em Espanha, para realizarem o sonho de ter um filho em comum.No passado dia 9, Noah nasceu, mas a notícia acabou por gerar uma onda de críticas. Indiferentes, as jovens vivem com felicidade a chegada do bebé.