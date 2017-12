Ronaldo partilha fotografia da noite de Natal

Craque português passou a noite de consoada com família reunida.

Cristiano Ronaldo passou a noite de Natal em família e partilhou o momento nas redes sociais. Na imagem o craque português está acompanhado pelos quatro filhos, pela namorada, pela mãe, pelas irmãs e pelos sobrinhos.

O ‘melhor do mundo’ viu a sua família aumentar este ano com a chegada dos gémeos Eva e Mateo e com o nascimento de Alana Martina fruto da relação com a namorada, Georgina Rodríguez.

Cristiano Ronaldo está a atravessar uma das melhores fases da sua vida, o jogador do Real Madrid conquistou no princípio deste mês a quinta Bola de Ouro, igualando o número do rival Lionel Messi.