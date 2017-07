Ronaldo surpreendido com gravidez de Georgina

Craque já esperava gémeos de barriga de aluguer e não contava com gravidez não planeada da namorada.

Em breve, no prazo máximo de 4 meses, Cristiano Ronaldo vai ser pai novamente, desta vez com a namorada, Georgina Rodriguez. Mas o craque, que já há mais de um ano esperava pelo gémeos Mateo e Eva, fruto de uma barriga de aluguer, foi apanhado de surpresa quando a namorada lhe disse que estava grávida.

De acordo com a FLASH!, fonte próxima do clã Aveiro garante que Ronaldo foi "apanhado completamente desprevenido" pela gravidez de Georgina Rodríguez, que não foi planeada.

Uma família grande sempre foi sonho do jogador português, mas este não contava ter três filhos com idades tão próximas (diferença de cinco ou seis meses), no mesmo ano. Até porque não quereria sobrecarregar a mãe, Dolores Aveiro, que se encarregaria da educação das crianças.

No entanto, como revela a revista Vidas desta semana, Georgina deu o passo em frente e assumiu o papel de mãe dos gémeos de forma dedicada, aceitando a decisão do namorado de recorrer a uma barriga de aluguer.

Ronaldo temia uma gravidez da namorada, por esta ter apenas 23 anos e a relação dos dois ser relativamente recente, mas certo é que a jovem tem surpreendido com o instinto maternal que tem demonstrado, até porque foi babysitter em Londres antes de namorar com CR7.

Georgina tem ainda uma grande aliada em Dolores Aveiro, que gosta muito da nova namorada do filho e não podia estar mais contente com as capacidades da jovem em lidar com crianças e como dona de casa.

Com Georgina grávida de cinco meses, e com todos os membros do clã Aveiro a mostrarem-se babados com os novos gémeos nas redes sociais, espera-se que o clima de harmonia e grande felicidade perdure e continue com o novo filho de Ronaldo.