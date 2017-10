Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rooney compra casa no Algarve para salvar casamento

Jogador mima a mulher com presentes.

03.10.17

O casamento entre Wayne Rooney e Coleen Rooney está por um fio, depois de o jogador ter sido apanhado a conduzir alcoolizado. A mulher do craque, que está grávida, já fez um ultimato e ameaça que, caso Rooney não trate o vício do álcool, avança para o divórcio.



Segundo o jornal ‘Mirror’, os presentes caros têm sido a estratégia usada pelo jogador para tentar salvar o casamento e entre os mais recentes luxos está uma casa no Algarve. "Ele está a fazer de tudo para recuperar o amor da mulher e até lhe ofereceu uma casa num sítio onde ela adora passar férias, em Portugal", diz uma fonte à imprensa britânica.