Rosé da Serra

Quem Compra vinhos da Casa São Matias ajuda a recuperar uma vinha que ardeu em outubro.

Por Edgardo Pacheco | 17:59

Quando se fala de vinhos rosé com o setor da distribuição todos dizem que as vendas destes vinhos são insignificantes. Quando falamos com os produtores o discurso é que as vendas são crescentes (volumes baixos, é certo, mas em progressão).



De facto, nunca se viu tanta marca de vinho rosé como agora. E, por diferentes razões, faz todo o sentido.

Os actuais vinhos rosés são muito bem feitos. Já não são xaropes com açúcar e gás, nem - no caso das casas que se preocupam com a qualidade - produtos sucedâneos resultantes do aproveitamento de fermentações dos vinhos tintos.



Hoje, produtor que se preze desenha o seu rosé na vinha, o que significa que colhe as uvas numa altura em que consegue manter equilibradamente aromas e acidez natural. O resultado é um vinho gastronomicamente eficaz.



Este São Matias de 2016 (Seia, no Dão) feito numa casa que perdeu três hectares de vinha nova com os fogos de outubro, tem um perfil muito contemporâneo, coisa que se nota desde logo a partir da cor com laivos de salmão.



Depois, apesar das notas ligeiramente florais, os aromas de pequenos frutos vermelhos (framboesa e groselha) fazem com que o vinho seja cativante. Na boca, bom equilíbrio entre estrutura, acidez e álcool, com umas sensações ligeiramente vegetais provenientes das castas Tinta Roriz e Jaen.



Portanto, belo trabalho de um novo produtor mas já com fama por causa de brancos e tintos genuínos.