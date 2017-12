Treinador do Benfica viaja com a mulher e os filhos durante uma semana.

Por Rute Lourenço | 10:40

Este ano, Rui Vitória decidiu desfrutar de um Natal diferente e partiu com a família para o calor do Dubai. O treinador do Benfica, de 47 anos, foi fotografado no aeroporto de Lisboa, na passada quinta-feira, pronto para gozar uma semana de férias com a mulher, Susana Barata, e os filhos.