Rumores de gravidez da mulher de Bruno de Carvalho

Casal foi visto na unidade de obstetrícia de um hospital em Lisboa.

01:30

Depois de se terem casado no passado dia 1 de julho, Bruno de Carvalho e Joana Ornelas podem vir a ser pais.



Segundo o comentador social Cláudio Ramos, o casal foi visto na unidade de obstetrícia de um hospital de Lisboa, o que indicia que o primeiro filho em comum pode estar a caminho.



No entanto, a informação foi desmentida por fonte do clube leonino. "A Joana tem estado com problemas de estômago, o que implicou que tivesse de ser assistida no hospital por várias vezes. Querem ter um filho, mas ainda não há gravidez", explica. O líder leonino, recorde-se, tem duas filhas de anteriores relações e Joana também é mãe de uma rapariga.