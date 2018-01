Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Running promove futebol

Corrida do adepto aquece final four da Taça da Liga agendada para Braga.

Por Mário Figueiredo | 09:30

O atletismo a promover o futebol. É assim a Corrida do adepto, uma iniciativa da Liga de Clubes realizada em Braga no dia 27 deste mês, durante a final four da Taça da Liga. Esta segunda edição da prova é limitada a 3000 atletas.



A corrida, com a extensão de 10 km, conta também com uma caminhada de 5 km.



Esta é uma iniciativa levada a cabo pela Liga e tem no seu presidente, Pedro Proença, o mentor, entusiasta e participante. O ex-árbitro internacional é um frequentador habitual de provas de atletismo. Treina regularmente e pretende que o fair-play das corridas seja transferido para os estádios. Aliás, a prova tem a bandeira da Ética.



Esta prova tem também um elevado cariz social, com parte da verba das inscrições a reverter para duas instituições de solidariedade social de Braga, tal como tinha acontecido no ano passado no Algarve.



Quanto à prova em si, os prémios para os três primeiros de cada escalão serão dois bilhetes para a final da Taça da Liga e uma camisola oficial do seu clube. O evento terá a partida e chegada junto ao Estádio Municipal de Braga, palco da final four que conta com o Sporting, FC Porto, V. Setúbal e Oliveirense.



A corrida do adepto tem vindo a cativar os participantes. É certo que este evento da Liga de Clubes tem moldes diferentes e visa a participação e o fair-play.



A corrida do adepto que mais projeção tem a nível internacional é a que opõe anualmente os adeptos do Real Madrid e do Atl. Madrid, em Espanha. A prova tem a distância de 10 km e começa num estádio e termina no outro. Cada atleta escolhe no ato da inscrição a camisola do seu clube e corre com ela.



A classificação final é estabelecida através dos resultados dos 100 primeiros atletas de cada clube. De um lado os ‘colchoneros’, do outro os ‘merengues’. Cada atleta defende o seu clube. Emoção garantida. Bons treinos!