Saiba quais os famosos que detestam as redes sociais

Angelina Jolie, mãe de seis crianças, garante ainda que o mundo das redes sociais lhe assusta, principalmente pelos conteúdos que os seus rebentos possam ver. A atriz contratou uma equipa de segurança para controlar os movimentos dos filhos nestas plataformas digitais e, assim, protegê-los. Curiosamente, a sua rival, Jennifer Aniston, é da mesma opinião. "Dá-me pena ver as crianças coladas aos telemóveis o tempo todo", disse a atriz.



A atriz Kate Winslet acredita que as redes sociais são autênticas bombas massivas para a auto-estima das jovens mulheres. "Elas querem ser aceites e aprovadas e acreditam que para isso precisam de obter 'likes' ('gostos'). E isso é uma ilusão", referiu.



Quem se mostrou bastante avessa às tecnologias foi a também atriz Rachel McAdams que assume que nem televisão possui em casa. "Ouço as notícias através da rádio. Mal sei usar o correio eletrónico. Sei que sou um pouco ignorante", afirmou.



Uma posição radical tem Kristen Stewart, a atriz que ficou famosa quando protagonizou a saga 'Twilight', já que acredita que quem utiliza redes sociais se torna um papparazi de si próprio. "É muito desagrádavel. É uma forma de darmos a conhecer tudo da nossa vida privada sem nos darmos conta disso", disse recentemente.

São muitos os famosos que utilizam o Facebook, o Twitter e o Instagram para partilharem diariamente milhares de fotografias e pormenores sobre a sua vida com o mundo e os seus seguidores. Mas, afinal, as redes sociais não conseguiram conquistar todas as celebridades, havendo mesmo quem despreze estas plataformas.Emma Stone, a protagonista do filme La La Land, acredita que as redes sociais representam um mundo falso. "As pessoas não compreendem que as melhores imagens vêem-se com os olhos e não através de um ecrã", disse.Já Jennifer Lawrence disse em entrevista à BBC que não se dá bem com tecnologia e que por essa razão jamais terá Twitter.