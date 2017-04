Saiba qual é o melhor restaurante do mundo

A Espanha, os Estados Unidos e a França, com seis restaurantes cada um, são os países mais representados na lista dos 50 Melhores Restaurantes do Mundo, listagem na qual figuram representantes de 22 países de cinco continentes.



Na lista dos 10 melhores, além do trio do pódio contam-se outros dois restaurantes de Espanha, bem como representantes de França, Peru, Tailândia e Áustria.



O ranking "50 Best" é atribuído desde 2002, após escolhas de mais um milhar de "especialistas independentes" (chefes, jornalistas especializados, proprietários de restaurantes). O prémio é uma iniciativa do grupo de media britânico William Reed, que publica a revista Restaurant.



Além desta classificação a mesma organização publica a lista dos considerados 100 melhores, já divulgada a 28 de março, na qual o português Belcanto, de Lisboa, ficou em 85.º lugar.



A legitimidade do prémio é contestada por vários chefs franceses, que o consideram "opaco".



O 'chef' nascido na Suíça foi premiado pelo seu menu de jantar baseado nos produtos agrícolas e na tradição culinária de Nova Iorque.

O Eleven Madison Park, de Nova Iorque, sagrou-se esta quarta-feira como o melhor restaurante do Mundo de 2017 na classificação da "50 Best".Dirigido pelo 'chef' suíço Daniel Humm, o restaurante contemporâneo nova-iorquino ficou à frente do vencedor do ano passado, o italiano Osteria Francescana, de Modena, e o catalão El Celler De Can Roca, em Girona (Espanha)."Estou muito contente. Estou muito orgulhoso por ter conseguido [este prémio]. Quando comecei a cozinhar, há 25 anos, nem nos meus sonhos mais loucos imaginava chegar aqui", declarou o grande vencedor da classificação, Daniel Humm.