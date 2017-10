Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Saiba qual o significado do nome da filha de Ronaldo

Craque anunciou, esta sexta-feira, que a filha que terá com Georgina se vai chamar Alana Martina.

17:35

Cristiano Ronaldo já anunciou o nome da filha que irá ter com Georgina. O quarto rebento do craque português vai chamar-se Alana Martina, com o primeiro nome a ser escolhido por Ronaldo e o segundo pela modelo espanhola.



Embora não seja muito comum em Portugal, o nome Alana significa "harmonia" e "beleza", mas também é muitas vezes associado à ideia de "rocha" ou "pedra", como símbolo de força e solidez.



Existem muitas teorias quanto às origens de Alana, mas a mais aceite costuma prender-se com o facto de ser a variante feminina de Alan, surgido do céltico Allan, de "pedra" ou marco conquistado.



Já Martina deriva do latim Martinus, referente a Marte enquanto deus da guerra. Na prática, o nome é normalmente associado à ideia de uma "pequena guerreira", "dedicada ao deus Marte".



A versão feminina de Martina não é particularmente usual em Portugal, mas existem outras variantes masculinas mais conhecidas por cá, como Martino ou mesmo Martim. Este último é regularmente associado à realeza e transmite a ideia de poder.



Martina é, igualmente, o nome de uma santa que foi torturada e morreu virgem. A figura da santa Martina é celebrada pela Igreja Católica a 30 de janeiro.