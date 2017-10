Saiba quanto ganham as Kardashians com o reality show da família

'Keeping Up with the Kardashians' entrou agora para a 14.ª temporada.

O canal E! voltou a fazer um acordo de milhões com a família Kardashian para transmitir o programa Keeping Up with the Kardashians. A renovação do reality show que entrou agora na 14.ª temporada vai render à família de Kim uma módica quantia de cerca de 127 milhões de euros.

O programa que retrata o dia a dia das Kardashians é um dos realitys shows mais vistos da América. Por cada uma das temporadas o canal paga cerca de 25 milhões de euros.

Kim, Khloé e Kourtney são as irmãs que mais lucram com este acordo com o canal E!, segundo avança o TMZ. As três irmãs mais velhas dividem entre si uma percentagem de 50 a 60% do valor total, no entanto, a mulher de Kanye West é a que mais vai lucrar com o acordo.

Kylie surge logo de seguida atrás das irmãs mais velhas. Já Kendall e Rob são os que menos recebem, a primeira por viajar muito e o segundo por ser menos popular e aparecer menos no programa.

Kris Jenner, a matriarca da família, recebe 10% do valor total, que corresponde a cerca de 12 milhões de euros.