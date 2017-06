Salvador admite que foi "inoportuno" e pede desculpa

Salvador Sobral polémico em noite de homenagem a vítimas de Pedrógão

Salvador Sobral já reagiu à polémica das suas insólitas declarações durante o concerto de homenagem às vítimas de Pedrógão Grande.

Enquanto cantava o êxito ‘Amar pelos Dois’, tema que lhe valeu a vitória no Festival Eurovisão da Canção e o catapultou para a fama, Salvador foi muito aplaudido pelo público. Foi então que o músico disse "Vou mandar um peido a ver o que é que acontece", frase que foi vista por muitos como uma falta de respeito para com quem estava a assistir e para com os homenageados.

Agora, nas redes sociais, o cantor admite que foi "bastante inoportuno" e pede desculpa pelo comentário feito, dizendo que é característica sua falar "duas vezes antes de pensar".

"Sempre falei duas vezes antes de pensar. Esta minha característica tem a sua parte boa e também a parte má. Ontem, infelizmente, reconheço que fui bastante inoportuno. Espero que esta triste intervenção não nos faça esquecer o passo que demos juntos, desde os músicos até vocês que contribuíram para ajudar aqueles que estão em sofrimento neste momento, que são o mais importante no meio de tudo isto", escreve o cantor na sua página oficial de Facebook.

"Peço desculpa se ofendi alguém, sinceramente. Não era a minha intenção, nunca foi", conclui a voz de ‘Amar Pelos Dois’.





