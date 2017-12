Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salvador Sobral agradece "desejos de parabéns"

Cantor feliz com mensagens recebidas em dia especial.

06:00

Salvador Sobral passou o Natal e o aniversário (dia 28) nos Cuidados Intermédios do Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide.



Depois de ter completado 28 anos, o cantor deixou uma mensagem nas redes sociais a agradecer todo o apoio que tem recebido, desde que foi submetido ao transplante de coração, dia 9 de dezembro.



"Recebi muitos vídeos, cartas e emails de todos vocês. Que felicidade! Obrigado por todos os desejos de parabéns e de melhoras!", escreveu o vencedor do Festival da Eurovisão.



Recorde-se que o cantor está internado desde setembro no hospital e encontra-se a recuperar do transplante.