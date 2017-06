Salvador Sobral apoia vítimas de Pedrógão

Para o cantor é tempo de colocar a música "ao serviço de quem precisa de ajuda para se reerguer".

A onda de solidariedade para com as vítimas do incêndio de Pedrógão Grande continua a cresce e Salvador Sobral não ficou indiferente.O cantor que venceu a edição deste ano da Eurovisão anunciou na sua página no Facebook que vai doar toda a receita dos seus discos que estarão à venda na noite deste domingo no átrio do Centro de Negócios da Expourém, em Ourém."Perante a ferocidade da mãe natureza, cabe a cada um fazer o melhor que sabe e pode para minimizar o sofrimento", escreveu Salvador Sobral naquela rede social.