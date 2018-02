Salvador Sobral e a namorada já vivem juntos

Atriz de 26 anos tem sido um dos grandes apoios do músico.

Salvador Sobral e a namorada Jenna Thiam deram mais um passo na relação amorosa que mantém. Segundo a mais recente edição da revista Nova Gente, o casal começou a viver junto desde que o músico saiu do hospital, no dia 11 deste mês, após ter sido submetido a um transplante de coração em dezembro.

A atriz francesa, conhecida pela participação no filme "Le Chant des Sirènes", tem sido um dos maiores apoios do vencedor do Festival da Eurovisão de 2017, em Kiev, com a música "Amar pelos Dois". Frequentemente, tem sido a artista a levar o português às consultas médicas e a ajuda-lo nas tarefas do dia-a-dia.

A jovem, de 26 anos, fez inclusive uma pausa nas gravações do filme "Le Cahier Noir", que decorrem perto da cidade de Paris, para estar mais perto do namorado nesta fase de recuperação.

A cumplicidade entre os dois não tem passado despercebida a ninguém. "Parecem gostar muito um do outro, ela mima-o muito. Ele é muito tranquilo e está sempre bem-humorado", revelou uma vizinha do casal à mesma publicação. Esta ainda sublinhou que é visível que os dois apoiam-se muito.