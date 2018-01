Salvador Sobral faz nova biopsia

Por Rute Lourenço | 01:30

Internado nos Cuidados Intermédios do Hospital Santa Cruz, em Carnaxide, Salvador Sobral tem tido motivos para sorrir. A última biopsia realizada revelou que o corpo do cantor, de 28 anos, não está a rejeitar o coração e o exame será repetido em breve. As notícias deixam o cantor animado durante o internamento, que obedece a regras muito rígidas, e Salvador tem cumprido à risca.