Salvador Sobral gera polémica em concerto solidário

Salvador Sobral polémico em noite de homenagem a vítimas de Pedrógão

Salvador Sobral foi um dos grandes nomes da música portuguesa que participou no concerto solidário de homenagem às vítimas de Pedrógão Grande mas, durante a atuação, protagonizou um dos momentos mais insólitos e polémicos da noite.

Enquanto cantava o tema que lhe deu a vitória no Festival Eurovisão da Canção, ‘Amar pelos Dois’, o cantor era aplaudido efusivamente pelo público. Foi então que comentou: "Eu sempre que faço qualquer coisa vocês aplaudem. Vou mandar um peido para ver o que é que acontece".

O cantor, apesar do comentário, voltou a ser aplaudido e continuou depois a atuação.



O concerto "Juntos por Todos", que decorreu esta terça-feira em solidariedade com as vítimas dos fogos florestais, angariou um 1.153 mil euros, revertendo a favor da União de Misericórdias Portuguesas para reforçar o apoio às populações afetadas.



Ao longo de toda a noite de terça-feira, 25 artistas portugueses subiram ao palco do Meo Arena, em Lisboa, para um concerto solidário com lotação esgotada, 14 mil pessoas, e teve na plateia figuras como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

