Salvador Sobral já teve alta

Vencedor do Festival da Eurovisão da Canção esteve internado durante quatro meses.

12:23

O músico português Salvador Sobral, que foi submetido em dezembro a um transplante de coração, teve alta hospitalar na quinta-feira, revelou esta sexta-feira o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental.



O músico, que venceu o festival Eurovisão da Canção 2017, tinha sido submetido a um transplante cardíaco a 8 de dezembro, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras.



Salvador Sobral, 28 anos, "fez uma recuperação muito satisfatória e sem complicações", refere o centro hospitalar, sublinhando que se mantém "a restrição de exposição a grande número de pessoas".



O músico tinha anunciado em setembro que iria fazer uma pausa na carreira, por motivos de saúde e por tempo indeterminado.



A vitória no festival Eurovisão da Canção em 2017, com a canção "Amar pelos dois", escrita pela irmã Luísa Sobral, deu maior visibilidade nacional e internacional a um músico que conta com vários anos de carreira e que editou o álbum a solo "Excuse me" e o projeto Alexander Search, em parceria com o pianista Júlio Resende.



Em dezembro, já depois da intervenção cirúrgica, Salvador Sobral lançou o disco "Excuse Me ao vivo".



Salvador Sobral terminou 2017 como um dos premiados dos European Border Breakers Awards e a ser reconhecido, juntamente com a irmã Luísa Sobral, como personalidade do ano pela Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal.