Salvador Sobral prepara regresso aos palcos

Cantor esteve à conversa com a BBC.

16:13

Depois da operação ao coração que obrigou Salvador Sobral a deixar os palcos, o cantor revelou à BBC que está a preparar o seu regresso à música.

"Felizmente estou a recuperar bem e espero poder atuar até maio", disse o cantor mostrando o seu desejo de cantar na edição deste ano da Eurovisão que ocorre em Lisboa.

Questionado sobre o quanto a sua vida mudou depois de ter ganho o concurso em Kiev, Salvador referiu que "mudou completamente".

"Não vendia muito antes e estava bem com isso. Sabia que a música que fazia não ia vender. Mas quando se deu a Eurovisão, as pessoas imediatamente acolheram-me a mim e ao meu álbum. Gravei um álbum ao vivo e é o mais vendido em Portugal. Para mim essa é a maior conquista", revelou o intérprete de "Amar Pelos Dois".

Salvador Sobral referiu ainda que "Portugal está a atravessar uma boa fase". "Ganhamos o Europeu, a Eurovisão, o turismo está a aumentar, a economia está a aumentar, até o fado com a mudança da Madonna para cá."

"As pessoas na Europa estão finalmente a prestar atenção ao que fazemos aqui e temos música fabulosa", acrescentou o cantor.

O vencedor do Festival da Eurovisão da Canção de 2017 submeteu-se a um transplante de coração em dezembro do ano passado.



