Santiago Hotel Cooking & Nature, um espaço integrado na paisagem

Em Santiago do Cacem há um Boutique Hotel onde a comida e a natureza se juntam para proporcionar uma experiência única e relaxante.

Por Daniela Espírito Santo | 09:00

O nome não engana. O Santiago Hotel Cooking & Nature é o espaço perfeito para quem aprecia gastronomia, especialmente a que caracteriza o Alentejo, e não se coíbe de se aventurar na Natureza.



Situado em Santiago do Cacém, este boutique hotel tem 31 quartos e uma suite e vistas desafogadas para o centro histórico e o castelo, ficando a meio caminho entre o mar e os montes do litoral alentejano.



De resto, o hotel integra-se perfeitamente na paisagem que o rodeia, convidando à exploração, seja a pé, seja de bicicleta. O natural, no entanto, não fica só lá fora: os quartos são decorados a preceito, com a pureza das cores claras a contrastar com as madeiras nobres e o verde sempre presente, em perfeita harmonia com o campo que rodeia o edifício principal e a larga piscina.



Mas o cenário idílico não é a única vantagem e a cozinha é mesmo rainha neste caso e assume um papel fundamental na experiência de quem escolhe este lugar para fugir da rotina e relaxar. Para além das delícias que se podem degustar no restaurante ‘À Terra’ e no bar, há ainda uma mercearia e também atividades relacionadas com a comida para que os hóspedes não só aproveitem o melhor dos sabores do Alentejo, como possam aventurar-se entre aventais e panelas.