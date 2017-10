Santorini: um postal ilustrado do Mediterrâneo Oriental

Ilha grega é um destino popular que não desilude os que procuram enquadramentos românticos.

É tudo tão mais simples quando a natureza se deixa moldar

A geografia específica do local é tão impactante que os habitantes souberam aproveitar, como poucos, a orla interna da caldeira para criar uma série de vilas ligadas entre si, sem se perceber bem onde uma acaba e onde começa a próxima. Ainda por cima é possível percorrer a pé grande parte desta costa com vista para o mar, onde parece que que os barcos não param de ancorar. Por todo o lado há história, arquitetura, ruínas e arte para apreciar. Há todo um lento entardecer que nos consegue surpreender. Os gregos sabem-na toda!

Os terraços brancos em socalcos onde, aqui e ali, sobressaem cúpulas e telhados de azul-turquesa que se lançam sobre as águas, são o melhor postal ilustrado de Santorini. Estes desníveis criam uma ilusão comprovada de que há sempre mais uma rua por descobrir, mais uns degraus que ainda não subimos, mais uma praia que não visitámos, mais uma vista onde não suspirámos, mais uma pausa que ainda não fizemos, abraçados ao nosso amor. Pois… é que viajar até Santorini sem ter o nosso amor por perto, é basicamente tempo perdido. O que é um paradoxo, porque a paz e o amor foram abafados pela violência de enormes erupções há centenas de milhares de anos a esta parte, criando este paraíso que mora no Mediterrâneo Oriental.É a capital do arquipélago, também conhecida por Thira. Fica resvés a tombar de um precipício de cerca de 400 metros de altitude a cair para a caldeira do vulcão. O passadiço junto à orla da cidade é absolutamente deslumbrante, capaz de fornecer inúmeras composições fotográficas ao mais básico dos mortais. Os deuses escolheram bem a morfologia do local mas foram os homens que construirão as suas ruas e esquinas, salpicadas de lojas, restaurantes e igrejas que passamos a tratar por tu. Um teleférico faz a descida moderna para o porto que contrasta com um passado feito por um caminho em ‘ésses’ percorrido em burros que ainda hoje carregam turistas no dorso.