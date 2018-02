Chef Henrique Sá Pessoa propõe vieiras e foie gras para o dia mais romântico do ano.

No próximo dia 14 de fevereiro o Amor acontece no restaurante Alma, na Rua Anchieta, no coração de Lisboa.

O Chef Henrique Sá Pessoa, que em 2016 foi galardoado com uma Estrela Michelin, preparou um menu especial para o Dia dos Namorados que inclui foie gras, vieiras e magret de pato.

A refeição, que custa 120 euros (sem bebidas) vai estar disponível ao almoço e ao jantar do dia 14 de fevereiro, mediante reserva.