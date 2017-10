Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sara Carbonero e Iker Casillas mudam de casa

Novo apartamento tem vista para o mar.

01:30

Sara Carbonero e Iker Casillas deixaram a casa onde viviam desde que se mudaram para a cidade do Porto e estão a alugar um novo apartamento na zona da Foz do Douro.



A casa tem vista para o mar e situa-se a cerca de um quilómetro do apartamento antigo.



A mudança acontece numa altura em que o guarda-redes espanhol perdeu a titularidade na baliza do FC Porto para José Sá.



No entanto, Iker Casillas e Sara Carbonero mantêm a serenidade e, durante a gala dos Dragões de Ouro, que aconteceu na semana passada, mostraram-se sorridentes na passadeira vermelha.